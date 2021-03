Le Club n’a pas dû forcer son talent pour forger sa dixième victoire de rang dans un championnat qu’il entend vite remporter.

Le Club Bruges n’est pas abattu, mais il n’est temporairement plus en phase de conquête. Quand, comme dimanche après-midi, son adversaire ne lui oppose qu’une résistance passive, qu’il n’impose aucun pressing, le leader détaché du championnat peut mesurer ses efforts pour s’imposer sans discussion et signer sa 10e victoire de rang. Une des plus faciles de sa saison, comme l’avait été son succès, sur un score doublé, lors de la rencontre aller.