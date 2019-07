Cela aurait pu être pire. C’est sans doute la réaction qu’ont eue les Brugeois au moment du tirage au sort du troisième tour de qualification de la Ligue des champions.

Les hommes de Philippe Clément ont évité Porto, l’ogre à ce stade de la compétition, mais aussi le FC Bâle, le PSV Eindhoven ou l’Olympiakos (qui peuvent se qualifier en fonction des résultats du tour précédent). Des équipes peut-être légèrement supérieures au Dynamo Kiev. Même s’il ne faudra pas sous-estimer les vice-champions d’Ukraine, qui peuvent en effet compter sur une génération de jeunes talents qui émerveillera peut-être l’Europe entière dans les années à venir. Le premier gros talent s’appelle Viktor Tsyhanthov, qui a inscrit 23 buts et délivré 17 passes décisives la saison dernière, alors qu’il évoluait comme ailier droit. À 21 ans, l’international ukrainien incarne le futur de son pays.

À ses côtés, un joueur comme Mykola Shaparenko (20 ans) ne doit pas non plus être sous-estimé. L’Ukrainien a trouvé le chemin des filets à huit reprises la saison passée et peut compter sur l’intérêt de plusieurs formations de Premier League dont Arsenal, Manchester United ou Chelsea, qui avait (facilement) éliminé le Dynamo en huitièmes de finale de l’Europa League la saison passée.

Se qualifier face à ces pépites ne sera de toute façon pas une mince affaire pour les Brugeois, qui ont le désavantage de recevoir en premier lieu. Les joueurs du Club recevront ceux de Kiev au Jan Breydel Stadion le 6 ou le 7 août prochain puis ils se déplaceront chez les protégés d’Aleksandr Khatskevitch (un Biélorusse de 45 ans).

Si les Blauw en Zwart parviennent à passer l’écueil ukrainien, il faudra encore se défaire d’un gros morceau pour espérer atteindre les poules de la Ligue des champions, pour lesquelles Genk est directement qualifié. Là encore, l’objectif sera d’éviter Porto (si les Portugais passent, évidemment) mais aussi les Russes de Krasnodar.