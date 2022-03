Les Blauw en Zwart s'étaient imposés 0-1 à l'aller à Gand, mais l'entraîneur gantois Hein Vanhaezebrouck croit encore à la qualification des Buffalos pour la finale. "Nous croyons que nous pouvons nous qualifier", a déclaré Hein Vanhaezebrouck mardi en conférence de presse. "Ce ne sera pas facile. Le public sera derrière son équipe et nous devons marquer deux buts sans en encaisser aucun. Il se peut aussi que la qualification se joue aux tirs au but, mais nous allons à Bruges sans craintes, en croyant en nos forces."

Bruges semble avoir trouvé son rythme sous la direction d'Alfred Schreuder, qui a remplacé Philippe Clement, parti à Monaco. "Oui, Bruges a fait des progrès. C'est logique, non ? Mais nous avons déjà battu Bruges à plusieurs reprises, alors pourquoi pas demain ?", ajoute le coach gantois.

Le match de mercredi sera le troisième duel en un mois entre les deux formations. L'équipe d'Alfred Schreuder s'était montrée très réaliste à l'aller, s'imposant 0-1 à la faveur d'un but signé Charles De Ketelaere contre des Gantois maladroits dans le dernier geste. Quatre jours après sa défaite en Coupe, La Gantoise avait battu les Brugeois 1-2 au Jan Breydel en championnat.

La Gantoise compte en ses rangs l'international ukrainien Roman Bezus. "Nous essayons de parler un maximum avec lui, et de l'aider si nécessaire. Il reste très préoccupé par la guerre en Ukraine. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse être dans une telle situation. Nous essayons de l'aider autant que nous le pouvons et de le réconforter dans cette période difficile."

Suspendu pour les matches de championnat contre Seraing et le Standard, Julien de Sart retrouve pour sa part l'effectif gantois à l'occasion de ce déplacement chez le rival brugeois. "Je m'attends à un vrai match de Coupe", dit-il. "Les Brugeois ont un avantage d'un but et sortent d'une nette victoire contre l'Antwerp, mais nous croyons en 100 % en nos chances. Une finale de Coupe est quelque chose que tout joueur veut vivre. Ça sera peut-être contre Anderlecht, ça serait une belle affiche."

La Gantoise va vivre un mois de mars chargé et important, avec aussi les 8e de finale de Conference League face au PAOK Salonique, et le sprint final pour les playoffs I. "Bien sûr, nous voulons aller en finale, nous qualifier pour les playoffs I et poursuivre notre route en Conference League. C'est un programme chargé mais nous allons tout faire pour atteindre nos objectifs", dit Julien de Sart.