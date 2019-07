Le tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions de football, sera effectué ce lundi midi au siège de l'UEFA à Nyon. Cela concerne entre autres le Club Bruges, vice-champion de Belgique, désormais entraîné par Philippe Clement, champion avec Genk, la saison passée.

Les rencontres se disputeront les 6, 7, 13 et 14 août. Les vainqueurs se hissent en barrages (20, 21, 27 et 28 août), les perdants vont en poules de l'Europa League.

Les quatre adversaires possibles de Bruges en "Voie de la Ligue" sont les têtes de série, dont deux ne sont pas encore connues puisqu'elles doivent encore franchir le deuxième tour (23, 24, 30 et 31 juillet).

Ce qui n'est pas le cas du FC Porto (Por) de Sergio Conceiçao, quart de finaliste contre Liverpool, le futur lauréat, la saison dernière, double vainqueur de l'épreuve en 1987 et 2004, ni du Dynamo Kiev (Ukr), double lauréat de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes en 1975 et 1986.

Les deux autres équipes du chapeau un seront les vainqueurs des confrontations entre le FC Bâle (Sui) et le PSV Eindhoven (P-B), sacré en 1988, et entre l'Olympiacos (Grè) et Viktoria Plzen (Tch).

Autrement dit Bruges n'aura qu'une chance sur deux de connaître le nom exact de son adversaire au 3e préliminaire dès ce lundi.

Les quatre équipes du chapeau deux sont l'ASK Linz (Aut), Istanbul Basaksehir (Tur), Bruges et Krasnodar (Rus), même si ces deux dernières ont un coéfficient UEFA supérieur à Plzen (et au PSV, pour ce qui concerne Bruges).

Le règlement stipule en effet que "les vainqueurs du deuxième tour de qualification prennent le coefficient de l'équipe tête de série sur ces confrontations".

A noter qu'Ajax Amsterdam, demi-finaliste et sensation de l'édition 2018-2019 de cette Ligue des Champions, connaîtra lui son adversaire au troisième tour de la "Voie des Champions", où il ne risque cependant pas de tomber sur un "gros"...