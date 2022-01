Le goal de Bas Dost (54e) redonne aux Blauw & Zwart la deuxième place avec 48 points, neuf de moins que l'Union et un de plus que l'Antwerp (3e). Anderlecht (42 points) est 4e. Courtrai occupe la 9e position (34 points).

A Courtrai, Faiz Selemani a effectué son retour dans l'équipe alors que côté brugeois, Noa Lang, contaminé au coronavirus, était absent tout comme le nouvel arrivé Skov Olsen, victime d'une gêne à l'aine. Les Kerels ont directement fait vibrer le stade des Éperons d'Or et ils ont failli ouvrir la marque par Dylan Mbayo, qui a vu son tir repoussé par Jack Hendry et sa reprise sur le rebond passer juste à côté (2e). Bien qu'en sourdine, les Brugeois ont surgi devant le but adverse et Dost a laissé passer une grosse opportunité (8e).

Le cours du jeu était en train de changer. Les Blauw & Zwart ont fait souffrir les Courtraisiens sans les assommer. La faute à Eduard Sobol, qui a envoyé sa frappe du gauche sur Marko Ilic (20e). Néanmoins, Bruges a également eu peur quand, voyant que Simon Mignolet était très avancé, Selemani a tenté sa chance de loin et que le ballon a heurté le poteau (23e). Après cet intermède, les Brugeois ont remis le siège devant la surface adverse. Après un but de Ruud Vormer annulé pour hors-jeu préalable de Dost (32e), Ilic a eu le bon réflexe sur une reprise de Hans Vanaken (38e).

Malgré le rythme assez élevé, les occasions de but n'avaient pas été nombreuses avant le repos et la seconde période suivait le même chemin quand Dost a prolongé au fond du but un service de Charles De Ketelaere (54e, 0-1). La réaction tactique de Courtrai n'a pas tardé avec la montée au jeu de Marlos Moreno à la place de Billel Messaoudi (61e). Averti pour une faute sur Mats Rits (65e) et suspendu lors du prochain match, le Colombien a réveillé les Kerels mais pas au point de causer des ennuis aux Brugeois.

Le jeu s'est durci et Alexandre Boucaut a sorti des cartons jaunes notamment à Mbayo (70e), ce qui signifie que Belhocine sera privé de ses deux ailiers lors du match d'alignement (21e journée) mercredi contre l'Antwerp. En attendant, Courtrai aura regretté les deux occasions manquées par Jesaja Herrmann. Le jeune attaquant allemand a expédié au-dessus du but de Mignolet un service de Karel D'Haene (80e) et n'a pas piqué sa reprise de la tête sur un coup franc d'Abdelkahar Kadri (90e).