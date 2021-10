Après avoir fixé le PSG dans le blanc des yeux (1-1, le 15 septembre), le Club a tourné de l’œil, hier face à City, l’autre mastodonte du groupe. Il a concédé une défaite éclatante et délaissé la deuxième place du groupe au bout de nonante minutes qui ont semblé durer une seconde pour le public mais une éternité pour les Brugeois. Cruelle réalité d’un espace-temps venu d’un autre monde, imposé par un adversaire simplement plus rapide, plus précis et plus puissant. Et le pire, c’est qu’il n’a même pas forcé.

Averti par le 4 sur 6 du Club après Leipzig et Paris, et mine de rien sous légère pression car devancé par son opposant du soir au coup d’envoi, Pep Guardiola alignait son équipe-type. Évidemment avec Kevin De Bruyne, largement applaudi par tout le stade Jan Breydel. Avant, pendant et après la démonstration.