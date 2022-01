Mannaert: "Nous voulions terminer la saison avec Clement" FC Bruges La Rédaction Le manager brugeois est toutefois confiant dans les capacités de Schreuder. © Belga

Tout est allé très vite: en quelques jours à peine, les contacts entre l'AS Monaco et Philippe Clement se sont transformés en contrat signé. Et le Club Bruges a dû réagir très vite: "Comme nous le faisons avec les joueurs, nous anticipons toujours nos recherches d'un nouvel entraîneur pour pouvoir réagir en cas de départ soudain" explique Vincent Mannaert à nos confrères du Laatste Nieuws. "Schreuder figurait sur notre liste depuis longtemps, comme d'autres. Il était directement disponible, connaît bien le Club et est une vraie bête de football. Lorsque nous l'avons rencontré, il a prouvé qu'il connaissait très bien les joueurs."



Voilà qui a sans doute rassuré la direction brugeoise. Même si le départ de Clement est un contre-temps, en plein milieu de la saison: "Ce n'était pas le moment idéal pour se dire au revoir. Nous voulions continuer avec Philippe au moins jusqu'à la fin de la saison mais il a fait un autre choix, c'est comme ça."