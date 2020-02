Mats Rits était aussi satisfait des débuts de Maxim De Cuyper avec le Club.

Les Brugeois étaient plutôt satisfaits de leurs prestations, même s’ils pouvaient nourrir des regrets après le partage 1-1 réalisé face à des Mancuniens prenables. "Nous avons réalisé une bonne rencontre et le sentiment final est positif, même si nous avons mené au score et que le 1-0 aurait bien entendu été plus avantageux. Encaisser de cette manière, ça arrive. Ce qu’il faut retenir, c’est que nous avons bien appliqué les plans de l’entraîneur", estimait Mats Rits, titularisé dans l’entrejeu aux côtés d’Eder Balanta.

Les Blauw en Zwart commenceront le match retour à Old Trafford avec l’obligation de marquer. Ce qui ne semble pas vraiment leur poser de problème. "Nous avons su produire du jeu et nous n’avons pas dû nous contenter d’évoluer en contre-attaque, même si on ne poussait évidemment pas comme contre Waasland-Beveren. On s’est créé plusieurs occasions et on peut se montrer confiants avant le match retour à Old Trafford, tout en respectant évidemment Manchester United, qui possède des joueurs de qualité. Ce ne sera pas facile, mais tout est possible."

À la surprise générale, le jeune Maxim De Cuyper (19 ans) a été titularisé pour la première fois en match officiel cette saison… face à l’ogre anglais. "Je suis vraiment très content pour lui, ça va lui faire du bien. C’est bien sûr son rêve de jouer un tel match. Je trouve qu’il a bien presté ce soir. On connaît tous ses qualités : il se donne à 100 %, possède un très bon pied gauche, un bon centre, une bonne frappe. Et il l’a montré ce soir."

Un bon match de Maxim De Cuyper

Après la rencontre face à Waasland-Beveren, Mats Rits avait affirmé que ses deux buts n’influenceraient pas le choix de son entraîneur de l’aligner ou non. "Mais je n’avais pas dit que je ne serais pas titulaire. Je me tiens toujours prêt au cas où le coach a besoin de moi. Ce soir, j’estime avoir rendu une bonne copie. On verra ce que l’entraîneur décidera pour le match de ce dimanche contre le Sporting Charleroi…"

Philippe Clement avait déjà lancé Charles De Ketelaere face au PSG, en Ligue des Champions. "C’est bien pour le club que des éléments de l’équipe espoir viennent régulièrement en équipe première et reçoivent une opportunité de se montrer. D’autant plus qu’ils ne déçoivent pas", affirmait Mats Rits.