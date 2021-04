Mats Rits ne compte pas parmi les indéboulonnables du Club Bruges. Pas encore.

Il ne dégage pas l’aura de Timmy Simons, un de ses prédécesseurs à son poste, mais il peut presque rivaliser avec Brandon Mechele pour le statut, envié, d’équipier modèle et s’érige en valeur sûre de la meilleure formation du pays. Il avait même espéré, à bon droit, émarger à la large dernière présélection en date de Roberto Martinez. "J’ai vraiment cru que l’indisponibilité de Witsel m’offrait une chance de réaliser mon rêve", vient-il d’avouer au Nieuwsblad. "Verschaeren, De Ketelaere, Mangala et Sambi Lokonga l’ont obtenue et ils la méritaient. Je ne désespère toujours pas d’être à mon tour bientôt distingué."



(...)