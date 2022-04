"C’est une série forcément positive, mais on regarde match par match, réagit Mats Rits. Si on continue avec l’état d’esprit actuel, Bruges sera difficile à battre. C’est notre mentalité ; tout part de là."



Une mentalité très positive, à l’image d’un Noa Lang altruiste. Et ses coéquipiers en ont profité, avec le but d’ouverture inscrit par Rits. "Je suis content, mais le collectif passe avant tout. Je joue plus haut sur le terrain depuis janvier ; je me retrouve donc plus souvent dans le rectangle. C’est chouette, mais peu importe que ce soit moi ou un autre qui marque."

Après avoir redressé la barre, les Flandriens affichent leurs ambitions. "Naturellement, il y a beaucoup de confiance avec cette série de huit victoires. Il faut tout donner, sans être hautain ou se croire meilleur que notre adversaire. C’est très important. Oui, ça change d’être dans la peau du chasseur, mais on a quand même toujours dit qu’on voulait être champion à la fin."