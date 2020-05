Mbaye Diagne menacé d'être mis à la porte de son logement à Knokke-Heist avec femme et enfants © Belga FC Bruges N. Ch.

Le bail de location de l'attaquant brugeois prenait fin le 30 avril. La presse néerlandophone relaye la nouvelle mésaventure de l'avant-centre prêté par Galatasaray. Après son penalty raté contre le PSG et sa mise à l'écart du groupe, voilà que le joueur est menacé par son propriétaire d'être mis à la porte avec sa famille. En raison du coronavirus, Diagne n'a pas pu quitter son logement le 30 avril, date de la fin de son bail.



Sans avion et sans solution pour se reloger en Belgique, le joueur est logiquement resté dans son appartement actuel. "Il aimerait quitter la Belgique le plus rapidement possible, mais en raison du coronavirus, nous sommes dans une situation de force majeure dont personne n'est responsable", a expliqué son avocat Sébastien Ledure à nos confrères du Nieuwsblad.



"Il est particulièrement inapproprié de simplement mettre une famille avec deux enfants dans la rue. Il y a des règles autour de la location qui doivent être suivies" a rappelé l'homme de loi, qui regrette que la propriétaire ait jugé bon de rapporter cela à la presse.