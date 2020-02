Le défenseur central du Club a livré une prestation impeccable.

"La seule équipe qui a tenté de jouer au football et qui s’est ménagé le plus d’occasions l’a emporté. On a remporté beaucoup de duels et pris l’Antwerp à la gorge en seconde période car les Anversois évoluaient plus haut. Au repos, l’entraîneur avait demandé aux défenseurs d’assumer plus d’initiatives offensives pour créer davantage d’espaces. On a respecté ses consignes. J’ose affirmer que nous avons réalisé une très grande prestation collective. Il nous reste à aller nous qualifier à Waregem car, dans cette épreuve-là, nous devons racheter notre comportement à l’aller, qui n’a pas été exempté de reproches." M. D.