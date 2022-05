Mignolet 8 En première période, il a limité les dégâts en repoussant les tentatives de Ritchie de Laet (frappe enroulée) et Samatta (tête). Des interventions cruciales, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. L’homme du match et l’homme de ces Champions playoffs, avec un seul but encaissé en cinq journées.



