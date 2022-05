Déterminant en première période quand les Brugeois étaient dans les cordes, Simon Mignolet a confirmé son retour en forme. "Oui, je sais que j’ai été important ce dimanche, notamment avec un arrêt crucial à 1-0. Mais je pense avoir été encore plus important durant la pause. La situation n’était pas facile, j’ai rassemblé tout le monde en insistant sur le fait qu’il fallait gagner nos duels. C’est impossible de battre l’Antwerp sans les duels. Et nous avons bien répondu en seconde période." Comme depuis le début des Champions playoffs, les rencontres sont serrées mais Bruges s’en sort à chaque fois. "La saison a été rendue difficile par l’Union, qui a été très performante. Peut-être que les Unionistes auraient aussi mérité le titre. Mais je pense que la différence, ça a été notre efficacité dans les grands matchs, comme les Champions playoffs."

Après la rencontre, le gardien s’est dirigé vers ses supporters et a glissé sur ses genoux. Avant de porter Alfred Schreuder sur son dos et de le forcer à recevoir une ovation du public. "Le coach a fait un gros boulot ces dernières semaines, il mérite d’être champion de Belgique. Pas seulement pour l’aspect tactique ou tout le travail qu’il a abattu, mais pour l’homme qu’il est. C’est un grand homme ! Je suis content de lui offrir ce titre. J’ai déjà eu beaucoup de coachs dans ma carrière, mais je crois que c’est le meilleur."

Simon Mignolet ne compte pas s’arrêter là. "Je suis heureux de remporter ces trois titres consécutifs, la saison prochaine on tentera la passe de quatre. J’aimerais aussi remporter la Coupe de Belgique et réaliser un beau parcours européen. Il y a encore beaucoup de défis à relever."





Odoi: "J’aime danser, mais je suis vieux maintenant et plus calme"

Denis Odoi Petite particularité, le milieu de terrain a fêté… son deuxième titre de la saison. Fulham, où il évoluait jusqu’à son transfert à Bruges en janvier, a en effet terminé champion. Deux primes ? "Non, je n’ai pas reçu celle de Fulham. Je vais aller en discuter avec le président Verhaeghe pour négocier", réplique-t-il en éclatant de rire. Lorsqu’il était à Anderlecht, il était réputé pour son sens de la fête. "Le roi ? Non, j’aime bien danser, mais je suis plus âgé maintenant et plus calme. À Bruges ? Je pense que c’est plutôt Clinton Mata qui va mettre l’ambiance. On dirait qu’il n’était déjà plus blessé, ça va en tout cas nettement mieux."