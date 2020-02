Si les Brugeois peuvent nourrir des regrets, c’est surtout en première période. "Nous avons été supérieurs au Standard durant les 45 premières minutes, avec quelques occasions créées, même si elles n’étaient pas énormes. Il fallait en mettre au moins une. Avec un avantage d’un but, le match aurait été différent", estimait Simon Mignolet. Depuis le début de l’année 2020, l’attaque brugeoise marque le pas. Inquiétant ? "Non parce que Bodart a fait un bon match ce mercredi soir. Nos attaquants n’ont pas loupé des occasions très franches…"

Les Brugeois ont ensuite perdu un peu leur football, après la pause. "Le Standard était mieux dans la rencontre, avec une grosse intensité et de la présence physique, comme Oulare notamment. Sans pour autant être très dangereux."

L’aspect positif de la rencontre, c’est également la nouvelle clean sheet réalisée par la défense flandrienne. "Nous avons une bonne défense qui concède très peu d’opportunités. Personnellement, je n’ai pas eu grand-chose à faire, ce mercredi soir. Cette clean sheet donne encore de la stabilité à notre dedéfense. On parvient régulièrement à garder le zéro derrière et ça nous permet de remporter certains matchs facilement. On a vu que malgré la pression du public, on a su garder notre organisation et notre football", apprécie Simon Mignolet.

Il n’empêche que les Blauw en Zwart n’affichent plus le même visage depuis la trêve hivernale.