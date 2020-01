En vrai professionnel qu’il a toujours incarné, Simon Mignolet ne s’est pas dérobé à l’analyse de son erreur.

"J’ai essayé de relancer promptement ce ballon qui m’était adressé en retrait. Hélas, quand je l’ai renvoyé du pied droit, le ballon a effleuré mon pied gauche et a ainsi été freiné pour le plus grand profit de Berahino. Quand un gardien fait cela, il sait qu’il provoquera un but contre son équipe. C’est un fait de jeu que je dois accepter même si ce but encaissé l’a été au moment précis où on avait pris le match en mains."

Le gardien du Club expliquait encore: "Notre équipe est jeune. Elle n’a plus su vraiment réagir contre une formation aussi expérimentée que Zulte Waregem. Mais rien n’est joué: on veut toujours ce doublé qui n’est pas fréquent dans une carrière."

Aucun Brugeois ne voulait évidemment accabler son gardien: "Chacun peut commettre une faute, même un élément aussi brillant que Mignolet. C’est même le propre du football. Simon n’est pas responsable de ce partage de l’enjeu. Nous aurions dû marquer davantage. Malheureusement, souvent, notre dernière passe a manqué de précision. Vanaken et moi avons été bien muselés. Je dois reconnaître que, tactiquement, Zulte Waregem a bien manœuvré", avouait Vormer .

Francky Dury avouait: "On n’est qu’à mi-chemin. Le parcours sera encore long. Mais j’ai apprécié la mentalité et le caractère affichés par mon équipe".