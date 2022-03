Au Jan Breydel, les Blauw en Zwart avaient joué à se faire peur. Ils manquaient clairement de stabilité. Chaque action adverse représentait un danger potentiel.

Au Pairay, ce samedi soir, ils n’ont pas tremblé du tout. La preuve qu’ils contrôlent mieux leurs parties face aux adversaires plus faibles ? "Il faut remettre les choses dans leur contexte", réagit Simon Mignolet. "Seraing a reçu cette carte rouge et on a fait 0-3 juste avant la pause. C’est un adversaire qui se bat pour sa survie en D1, mentalement ce n’était pas facile pour eux. De notre côté, cette bonne entame nous a donné de la confiance et de la sérénité."

Même si après le 0-2, les Sérésiens ont approché le rectangle brugeois, comme à l’aller, ils n’ont eu qu’une occasion, avec la reprise de Mikautadze, contrée.

"Et en seconde période, c’était nettement plus calme. Au final, je n’ai touché que deux ou trois ballons, sans danger."

Un feu d’artifice grâce à Skov Olsen

Les Brugeois ont obtenu de nombreuses possibilités, grâce à un Skov Olsen en feu. "C’est un excellent ailier gauche, il est capable de marquer et de centrer. Ses frappes à l’entraînement sont impressionnantes. C’est une arme pour le Club, il peut régulièrement faire la différence."

Bien entendu, cette large victoire ne fera pas oublier l’élimination en Croky Cup, face à La Gantoise. Le portier préfère toutefois positiver. "On a réussi à trouver le chemin des filets à cinq reprises et on a réalisé une clean sheet, c’est évidemment positif. Et ça fait du bien." D’autant plus qu’en championnat, les Blauw en Zwart restent sur quatre victoires de rang. Quatorze buts marqués pour seulement deux encaissés.

Il ne reste donc plus qu’un seul objectif : le titre de champion de Belgique. Avec ce succès, les Flandriens auraient pu réduire l’écart avec l’Union, si Undav n’avait pas mis ce splendide but en fin de rencontre pour arracher une nouvelle victoire. "Heureusement, je n’ai pas regardé les trente dernières minutes car j’étais en train de m’échauffer, souriait Simon Mignolet. Il ne faut pas les regarder. Notre tâche, c’est de gagner nos rencontres et de prendre un maximum de points. On verra ensuite comment l’écart évolue. Les résultats de l’Union, on ne peut pas les contrôler."