Depuis le début des Champions playoffs, le nom qui revient le plus souvent du côté des Blauw en Zwart est celui de Simon Mignolet. Le portier a su se montrer à la hauteur dans les moments clés, pour guider son équipe vers ce 18e titre de champion de Belgique. Des performances très élevées… qui paraissaient tout à fait normales.

"Une explication ? Ma force mentale et mon expérience dans les grands moments. Avant le match à l’Antwerp, nous avons regardé la finale de la Cup entre Liverpool et Chelsea, en groupe. Charles De Ketelaere m’a demandé si j’avais déjà joué ce match. Je lui ai répondu : ‘Charles, j’ai vécu tous les matchs sauf la finale de la Coupe du monde’. Il ne voulait pas me croire mais c’est le cas. J’ai participé à deux finales de Ligue des champions, une de Ligue Europa, la finale de la Coupe de la ligue anglaise, la FA Cup, la Croky Cup et la demi-finale de la Coupe du monde. Après, ce sont surtout des défaites que vous apprenez, spirituellement."

(...)