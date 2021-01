Nabil Dirar de retour à Bruges? FC Bruges C.F Nabil Dirar pourrait faire son retour en Pro League avant lundi. © BELGA

Des discussions autour d’un prêt avec option d’achat de Nabil Dirar (34 ans) sont en cours entre Fenerbahçe et le Club Brugeois, où le Belgo-Marocain avait déjà évolué entre 2008 et 2011. Son agent Fouad Ben Kouider et la direction brugeoise essaient de finaliser le deal avant lundi minuit et la fermeture du mercato d’hiver en Belgique.