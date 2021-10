Noa Lang complimenté par Louis Van Gaal après ses débuts internationaux FC Bruges Belga Noa Lang peut se féliciter de ses débuts réussis avec l'équipe nationale néerlandaise. C'est l'avis de l'entraîneur national Louis van Gaal, qui a vu son équipe gagner contre la Lettonie à Riga : 0-, vendredi soir en match de qualificationn du Mondial 2022. © AFP

"Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait. Je suis satisfait de lui. Il a eu du cran, je dois le dire", a déclaré Van Gaal, qui manque d'ailiers droits et a fait entrer Lang dans le groupe pour la première fois cette semaine. Lang joue à gauche au Club de Bruges et après son apparition dans l'équipe nationale, il est rapidement passé à gauche. Cody Gakpo a ensuite pris sa place sur la droite. "Il n'a été sur ce côté que pendant 3 minutes", a déclaré Van Gaal, qui voit en Steven Berghuis la seule véritable option sur le flanc droit. Lang a remplacé le joueur de l'Ajax après plus d'une heure de jeu.