"Nous avons bien débuté et rapidement mené au score. Mais ils ont égalisé dans la foulée et nous avons perdu le fil", a expliqué mercredi Lang, pas satisfait de la deuxième mi-temps de son équipe. "Nous avons fait beaucoup de mauvais choix, joué de manière trop précipitée et le rythme était trop lent. Il faut être honnête, la Roumanie a eu les plus grosses occasions en fin de match. Nous aurions pu perdre."

Lang, qui s'est rapidement érigé en leader technique du Club de Bruges depuis son arrivée l'été dernier, espère encore pouvoir faire étalage de son talent. "Je pense que je peux faire la différence et être décisif. Je n'y suis pas parvenu aujourd'hui (mercredi, ndlr) même si j'ai été menaçant à plusieurs reprises."

Dans la même poule, l'Allemagne s'est imposée 3-0 contre la Hongrie, avec notamment un but de l'Anderlechtois Lukas Nmecha.