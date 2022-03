Au lieu d’aller taper dans la main de Charles De Ketelaere et de lui souhaiter bonne chance, Noa Lang a couru 50 mètres pour rejoindre directement les vestiaires, sans passer par la case "banc", lors de son remplacement. Après un triplé, son comportement n’aurait pas été épinglé. Mais il n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le début de l’année civile. Et Alfred Schreuder n’a pas apprécié. "C’est vraiment dommage et inutile. La soirée était très belle, ça n’aurait pas dû arriver."

Peut-être que Noa Lang, frustré par sa rencontre, aurait manifesté négativement son humeur et qu’il a préféré la solitude du vestiaire. Toujours est-il que son attitude est critiquée.