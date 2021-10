Cette semaine, Noa Lang espère briller pour la première fois sous le maillot des Pays-Bas. "Je me sens bien. C'est un beau moment dans ma carrière", a déclaré le jeune Lang (22 ans) mardi dans une vidéo diffusée par la Fédération néerlandaise de football. L'ancien joueur de l'Ajax a été inclus dans la sélection de Louis van Gaal la semaine dernière pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde en Lettonie (8 octobre) et à domicile contre Gibraltar (11 octobre). "Ma mère a réagi de manière un peu émotive. Tout le monde était très fier de moi. Je l'ai mérité, selon eux", dit-il en riant. "C'est bien qu'on en soit arrivé là."

Lang veut "montrer le meilleur de lui-même" dans les prochains jours. "Je veux montrer que je suis devenu un garçon plus mature en Belgique. J'ai grandi, en tant que joueur et en tant que personne. Maintenant, je veux le montrer ici aussi. C'est l'objectif le plus important pour moi", a-t-il souligné. "A part ça, je vais juste en profiter."

Lorsqu'on lui demande ce qui fera de sa semaine sera un succès, Lang répond : "Si j'ai l'occasion d'assister à deux beaux matchs, si je peux jouer et ramener une 'cap' à la maison. Et quelques buts, ce serait bien."