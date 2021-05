Les Blauw en Zwart étaient contents de pouvoir célébrer leur 17e titre de champion de Belgique. D’autant plus que la saison passée, ils avaient reçu leur trophée en petit comité. Ce jeudi, ils pouvaient laisser éclater leur joie. Sauf qu’ils ont finalement été plus inspirés sur la pelouse du Lotto Park qu’à Bruges. Une soirée complètement gâchée par les mots sortis de la bouche de Noa Lang… et des supporters.

"Le Club Bruges joue mal, le Club Bruges ressent la pression, le Club Bruges ceci ou cela… Vous savez quoi, le Club Bruges est champion", a lâché Noa Lang sur Instagram, depuis les vestiaires anderlechtois.

Quelques bières et coupes de champagne plus tard, la pépite néerlandaise, entraînée par les chants inqualifiables des supporters flandriens et l’euphorie du moment, sortait la phrase polémique. "Mieux vaut être mort que d’être un juif anderlechtois", entonnait-il en même temps que ses supporters. Des propos que l’alcool n’excusera pas, même s’il a influencé le comportement de l’attaquant. C’est à nouveau la responsabilité des fans qui est largement engagée, alors que le joueur a stupidement répété ces propos.

Ces surnoms font-ils partie du folklore footballistique ? Les Brugeois sont appelés les "boeren", les fermiers, pour leur style historiquement plus engagé que léché.

La cellule de communication du Club s’en amuse d’ailleurs depuis quelques jours en publiant des vidéos d’un agriculteur surpuissant, vêtu d’une salopette bleue, qui travaille jour et nuit. Les fans, eux, assimilent les Anderlechtois aux juifs. Une référence à la richesse passée du club de la capitale et au stéréotype lié à la communauté juive.

"Ce n’est pas la première fois que ça arrive, c’est absolument abject mais ça se répète dans le temps", déplore Yohan Benizri, président du Comité de coordination des organisations juives de Belgique. "Nous avons réussi à obtenir de la Pro League un nouveau code de conduite qui explique que ces chants, même s’ils ont un passé folklorique, n’ont plus leur place dans le football belge."



(...)