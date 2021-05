Ce samedi midi, Noa Lang a tenu à mettre les choses au point concernant le chant antisémite qu'il a entonné lors du titre jeudi face à ses supporters à Bruges . Le joueur néerlandais de 21 ans a indiqué ne vouloir offenser personne et qu'il ne reviendrait plus jamais sur cette affaire qui fait grand bruit.

"Je suis l'enfant d'un père surinamais et d'une mère néerlandaise. Le racisme et les préjugés me sont donc bien connus" , a-t-il tout d'abord indiqué. "Après avoir remporté le titre, j'ai chanté avec tout mon enthousiasme avec les supporters que j'ai pu rencontrer pour la première fois. En tant qu'ancien joueur de l'Ajax, je ne connais pas les surnoms des autres équipes de football. Je ne voulais offenser personne avec ça. Pour moi cette histoire est maintenant terminée et je ne reviendrai pas dessus. Noa."