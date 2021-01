Le jeune Néerlandais Tahith Chong après le vétéran belgo-marocain Nabil Dirar.

À en croire Philippe Clement, le Club Bruges a réussi sa campagne hivernale de transferts, en ajoutant ces deux recrues à Dost et à Denswil : "Nous voulons être très ambitieux dans les trois compétitions dans lesquelles nous sommes qualifiés. Pour prétendre y jouer un rôle, nous devons composer un effectif suffisamment large en quantité, surtout après le départ de quelques éléments. C’est le cas. L’avantage de Chong et de Dirar est que ces deux joueurs sont aptes à être alignés directement. Un autre atout commun : ils sont polyvalents et aptes à chercher la profondeur comme le faisaient Diatta et Dennis."