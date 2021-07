Balanta sur le banc, c’est Noah Mbamba, 16 ans, qui a joué dans l’entrejeu, à côté de Kossounou. Une grosse surprise. "Cela fait deux matchs que je joue contre Genk, ce sont de belles rencontres, très intenses, a-t-il commenté au micro d’Eleven. Cela fait plaisir aussi de jouer devant les supporters, ça met une autre ambiance." Et cela ne l’a pas impressionné. "Cela m’a énormément motivé. Au début, je ressentais un peu la pression mais au final c’était plutôt agréable."

Après son titre de champion de Belgique, il est à présent vainqueur de la Supercoupe… à 16 ans. "C’est bien évidemment grâce à mes coéquipiers que j’ai l’occasion d’avoir deux lignes comme ça sur mon palmarès. De la sérénité ? Le coach me parle beaucoup, on travaille énormément. On essaie de voir ce qu’il y a à changer tactiquement et je sens que j’évolue chaque semaine à l’entraînement."

Ce qui devrait permettre au Bruxellois de faire plusieurs apparitions cette saison avec les champions en titre. "Je veux grandir encore. Je n’ai toujours que deux matchs à mon actif. Mon objectif est évidemment d’évoluer le plus souvent possible avec cette équipe."