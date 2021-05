Son rôle de plaque tournante, Hans Vanaken l’a perdu au détriment de Noa Lang. Le Limbourgeois ne distribue plus le jeu et les ballons dans l’espace comme il le faisait par le passé. Son jeune coéquipier demande le cuir dans les pieds et assume cette fonction de détonateur.

Les chiffres confirment ce constat. Par rapport à la saison passée, le nombre de passes du Diable rouge a baissé de 8,2 % et les actions réussies de 7,8 %.