Ancienne gloire du Club de Bruges et entraîneur adjoint de l'équipe première depuis trois ans, Carl Hoefkens a été nommé entraîneur principal des Blauw en Zwart pour la saison prochaine. Le Belge de 43 ans prend la succession de Alfred Schreuder en partance pour l'Ajax Amsterdam.

Ce sera la première expérience en tant que T1 pour Hoefkens qui recevra le soutien de Rik De Mil (ancien coach des espoirs et déjà adjoint la saison dernière) et Paul Okon (ancien Soulier d'or et joueur du Club). Les trois hommes ont signé un contrat à durée indéterminée.

Hoefkens a joué pour les Brugeois entre 2009 et 2013, portant le brassard de capitaine. Il est revenu au club en 2018, d'abord comme entraîneur assistant des U18 et des U21 avant de devenir Talent Coach. Ce qui lui a permis de faire passer des joueurs comme Charles De Ketelaere ou Ignace Van der Brempt vers le noyau A.

"J'ai déjà hâte de commencer dans mes nouvelles fonctions et je ne pense pas mentir en affirmant que je suis un gars de la maison", a expliqué Hoefkens dans le communiqué du Club. De son côté, le directeur général Vincent Mannaert se félicite de donner sa chance à l'ancien adjoint : "En ce qui nous concerne, Hoefkens arrive au bon moment. Il connaît le club comme personne et possède de l'expérience après avoir travaillé pendant des années dans notre organigramme."