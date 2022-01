Philippe Clement quitte le Club de Bruges et s'est engagé avec l'AS Monaco, ont annoncé les deux clubs lundi. Clement, qui succède au Croate Niko Kovac, a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club monégasque. Clement, 47 ans, avait débuté sa carrière d'entraîneur en 2017 à Waasland-Beveren après six années comme entraîneur adjoint au Club de Bruges, où il avait assuré l'intérim en 2012 après le licenciement de Georges Leekens. Six mois après son arrivée chez les Waeslandiens, il s'était engagé avec Genk, où il a remporté le titre avec les Limbourgeois en 2018-2019.

Dans la foulée de ce premier titre, Clement est revenu dans la Venise du nord comme entraîneur principal, ajoutant deux nouveaux titres de champion de Belgique à son palmarès avant de signer un contrat à durée indéterminée l'été dernier. Cette saison, Bruges pointe au 2e rang du championnat, accusant avant la trêve un retard de 7 points sur le leader, l'Union Saint-Gilloise. Les Brugeois n'ont en outre pas passé l'hiver européen, terminant 4e de leur poule en Ligue des Champions derrière Manchester City, le PSG et Leipzig.

À Monaco, Clement est appelé à remplacer le Croate Niko Kovac, qui était arrivé à l'été 2020 mais qui a fait les frais des mauvais résultats de l'ASM, 6e du championnat de France et éliminé dès le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Repêché en Europa League, Monaco s'est qualifié pour les huitièmes de finale.