Joseph Akpala sera resté éloigné des terrains pendant treize mois. Sa dernière rencontre sur le sol belge date de mars 2020, avec la vareuse ostendaise, contre Genk (défaite 2-4). Il y a ensuite eu l’arrêt de la compétition suite à l’apparition du Covid-19, les rumeurs de faillite chez les côtiers, la fin de son contrat et une longue période sans club. "Je savais depuis 2018 qu’Ostende recherchait de nouveaux investisseurs, affirme-t-il. C’est la raison pour laquelle j’étais parti. Je suis revenu fin 2019 pour aider le club à se sauver, qu’il soit toujours attrayant pour les repreneurs. Après, je savais qu’il y avait des chances que la nouvelle direction modifie largement le noyau, en apportant une nouvelle vision. Finalement, on n’est pas tombés d’accord sur un nouveau contrat."

Et ce n’est que le mois passé qu’il a retrouvé de l’embauche, en Roumanie. Il y a signé un contrat jusqu’à la fin du mois de mai au Dinamo Bucarest, qui se bat pour son maintien en D1, avec une option pour une année supplémentaire. Une nouvelle aventure…

De bonnes installations

"Le club a connu une période difficile financièrement et essaye de redresser la barre. Mais il ne faut pas oublier qu’il possède une grande histoire. Cela se ressent d’ailleurs. Sans manquer de respect à personne, on peut dire que le niveau de la compétition est moins élevé que le championnat belge. Les blocs ne sont pas aussi bien mis qu’en Belgique. Parfois, je me rends compte que les équipes encaissent vraiment de ‘bêtes’ buts, par manque d’organisation. Les installations par contre sont excellentes. J’étais agréablement étonné. Il y a trois terrains, dont un synthétique. Dans le centre d’entraînement, chaque joueur a sa chambre, tout est propre. C’est vraiment professionnel."

Pour le Nigérian, c’est un ouf de soulagement. "J’ai 34 ans et je me sens encore en bonne forme. Je peux encore faire de bonnes choses. J’ai profité de cette année sans jouer pour me consacrer à ma famille, d’autant plus que ma femme venait d’accoucher. Mais je n’ai pas pensé à mettre fin à ma carrière et je ne voulais pas non plus redescendre en D2. Mon objectif était de rester en Belgique, mais cette proposition de Roumanie est arrivée et je l’ai saisie. Le Dinamo Bucarest, c’est un grand nom d’Europe quand même. C’est une opportunité de me relancer."

Pour activer cette option d’un an ou retrouver la Belgique, Joseph Akpala devra prouver qu’il peut encore faire la différence dans le rectangle adverse. Pour l’instant, il n’a joué qu’une seule rencontre et s’est blessé à la cheville. Un contretemps. "Je dois me reposer un peu, mais je vais revenir assez vite", prévient-il.

