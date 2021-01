Si Simon Mignolet s’inscrira à coup sûr parmi les dix premiers du Soulier d’or, dont le lauréat sera dévoilé ce mercredi 13 janvier, le dernier rempart du club champion en titre a déjà remporté, pour la deuxième fois de rang, le titre de gardien de l’année 2020, titre décerné par des journalistes et des consultants.

Ses références ? Un titre de champion agrémenté de prestations convaincantes et 10 clean sheets - dont une en Ligue des champions - en 23 matches.

Organisateur du trophée, le quotidien Het Laatste Nieuws a posé 22 questions diverses au lauréat. Voici quelques-unes de ses réponses :

1 Pfaff ou Preud’homme ? "Difficile de trancher entre des gardiens de générations différentes. J’avance mon joker."

2 Klopp ou Clement ? "Clement. Et pas parce que j’étais réserviste sous Klopp. Je me reconnais davantage dans Clement que dans Klopp. Clement est moins hautain que Klopp et a davantage les pieds sur terre".

3 Remporter l’Euro en étant sur le banc ou l’Europa League avec Bruges ? "L’Europa League serait une plus grosse performance car elle n’est pas vraiment réaliste."

4 Dix jours sur une île déserte avec Vormer ou avec Vanaken ? "Je joue souvent à des jeux avec Hans et Ruud a toujours quelque chose à raconter. Disons Ruud… parce que nous sommes les plus vieux du groupe".