Philippe Clement à Monaco, ça brûle: le FC Bruges lui cherche un successeur ! FC Bruges N. Ch. L'entraîneur négocie avec le club de Ligue 1... © Belga

Depuis 24 heures, le nom de Philippe Clement est cité avec insistance du côté de Monaco. Ce vendredi, nos confrères du Laatste Nieuws annoncent que le Club Bruges a autorisé son entraîneur à négocier avec le club monégasque. "Clement va très probablement rejoindre Monaco dans un futur proche", écrivent nos confrères néerlandophones.



Et d'ajouter: "Les Blauw en Zwart lui cherchent un successeur. Rik De Mil et Carl Hoefkens pourraient assurer un éventuel intérim." Pour l'instant, aucun nom n'a filtré concernant l'éventuel successeur de l'Anversois.



Actuellement en vacances au ski, Philippe Clement pourrait donc interrompre ses activités pour négocier avec l'AS Monaco. Le champion de Belgique en titre quitterait ainsi ses fonctions six mois avant l'échéance attendue, puisqu'il était peu probable qu'il reste au delà de l'été prochain. Le timing pourrait être pire puisque, ces dernières semaines, Clement ne trouvait plus vraiment la solution pour remettre Bruges tout en haut du classement.



A Monaco (actuellement 6e de Ligue 1), il aurait pour objectif de ramener le club dans le top 3, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Monaco est également qualifié pour les huitièmes de finale d'Europa League.