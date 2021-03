Bart Verhaeghe a officialisé l’entrée du Club en Bourse. "Cette opération n’est pas destinée à attirer du capital supplémentaire mais elle doit nous offrir un meilleur accès aux marchés financiers, ce qui peut nous aider à financer une nouvelle croissance", a précisé le président.



Revenu d’une quarantaine de quinze jours, Philippe Clement a avoué : "Le coronavirus n’est pas une plaisanterie. Jamais encore je n’avais été aussi malade. Heureusement, de mon appartement à la Côte, où j’ai vécu seul, j’ai pu tout préparer et tout régler, des discussions individuelles aux meetings collectifs, de sorte que pour les joueurs pas grand-chose a changé. Je remercie chaleureusement le staff du Club NXT pour sa collaboration".



L’entraîneur a récupéré Denswil, Mitrovic, Vanaken et Lang. "Chacun a été testé individuellement. Leurs indices data ne sont pas top. C’est logique. Ils ne pourront pas tenir nonante minutes à Sclessin. À Hans et à Noa, je ne peux que demander qu’ils soient au top mentalement, tactiquement et techniquement."