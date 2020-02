L'entraîneur brugeois estime que Romero méritait l'expulsion.

"Pour que Bruges ait une chance d’éliminer une équipe comme Manchester, elle doit bénéficier d’un faisceau de circonstances favorables. Ce ne fut pas le cas. Romero a commis un indiscutable penalty sur Dennis en début de match. Il méritait même l’expulsion. Le match eût alors connu un autre dénouement, déplorait l’entraîneur du Club . Mais je suis fier de notre prestation et notamment de celle de De Cuyper, émule de De Ketelaere. Vormer était sur le banc parce qu’il était moins frais. Il ne m’en veut pas: j’ai une relation fantastique avec mes joueurs et particulièrement avec mon capitaine".

Mechele : "Je suis fautif sur le but de Martial"

Brandon Mechele Les footballeurs qui admettent spontanément avoir commis une erreur ne sont pas légion. Brandon Mechele a eu cette extrême élégance, hier soir, en détaillant la phase de jeu fatale : "J’endosse l’entière responsabilité du but égalisateur. Surtout n’accablez pas Maxim De Cuyper. Il m’a adressé sa rentrée de touche parce que je lui avais fait signe que je demandais le ballon. J’avais l’intention de renverser le jeu. Hélas, j’ai commis une erreur d’appréciation. Le ballon est arrivé très vite sur moi. Je l’ai mal contrôlé. J’ai aussi été surpris par la vitesse de course très élevée de Martial."

Dennis : "Dommage cette erreur sur le but"

Dennis L’attaquant nigérian a, une nouvelle fois, profité de la belle affiche pour sortir un grand match. "J’ai marqué en Ligue des champions et maintenant en Europa League contre de belles équipes, mais je me donne de la même manière contre les formations plus modestes", affirmait Dennis. Malgré son but, il était mitigé. "On peut être un peu déçus, même si ça reste un bon partage, contre une belle équipe. C’est dommage d’avoir commis cette erreur qui amène le but, ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu’on aurait pu accrocher un meilleur résultat, mais on ira à Old Trafford avec de la confiance."