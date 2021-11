Malgré le résultat, l’entraîneur brugeois était satisfait du visage affiché par ses joueurs. "Nous avons su élever notre niveau par rapport au match aller. L’organisation de l’équipe était nettement meilleure et il y avait davantage de qualité en possession de balle. C’est ce qui explique les occasions créées."

Philippe Clement était déçu de ne pas voir ses joueurs être récompensés pour les efforts fournis. "Nous avons eu assez d’opportunités que pour marquer plus d’un but. Mais à la fin, le score est là : 4-1. Cela ne reflète absolument pas le contenu de la rencontre, même si les Citizens méritent évidemment de l’emporter."

Comme face à Leipzig et au PSG, le Club Bruges est revenu dans la partie après avoir encaissé en premier. "Cette réaction est positive. Ce qui m’a vraiment plu, c’est cette progression entre le match aller et le match retour. En deux semaines, l’amélioration était notable. C’est ce qui me fait dire qu’on est sur le bon chemin."

Pourtant, dans le même temps, Leipzig a pris un point face aux Parisiens. Les Allemands reviennent à trois unités du Club, dans cette course à la troisième place. "Mais je ne suis pas surpris par ce résultat, car je vous avais dit que c’était une bonne équipe. Il faudra être costaud pour garder cette troisième place."