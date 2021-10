Si les joueurs se sont régalés face au PSG de Neymar, Mbappé et Messi, c’est maintenant au tour de Philippe Clement d’en prendre plein les yeux. Après avoir eu droit au bouillant Fatih Tarim, à la légende Zinédine Zidane et au fin stratège Thomas Tuchel, c’est un autre monstre du coaching qui sera face à lui : Pep Guardiola. "Évidemment que j’aime la façon de jouer de son équipe, réagit le coach brugeois. Pas seulement maintenant, mais dans ses clubs précédents aussi. Il a son propre style, dominant et avec beaucoup de mouvements. J’ai vu d’autres entraîneurs avec des philosophies différentes, qui ont remporté beaucoup de trophées. Mais je préfère sa façon à lui de voir le football, ça me parle davantage."

Le Brugeois était très élogieux vis-à-vis de son collègue. "Avec le Bayern, Manchester City fait partie des deux meilleures équipes au monde. Malgré ça, les gens commencent à croire en nos chances, c’est beau à voir."

Même si le PSG a battu les Citizens 2-0 et que les Anglais ne sont que troisièmes du groupe, Clement estime que leur collectif est plus performant. Cette troisième rencontre sera donc l’occasion de se mesurer avec celui qui est considéré comme le meilleur coach de la planète football. Il aura d’ailleurs peut-être le temps d’échanger quelques mots avec lui. "Ce qui m’intéresserait, par contre, c’est de visiter leur centre d’entraînement, de voir leur façon de fonctionner, le suivi des joueurs et le coaching. Ce mardi, on n’en parlera évidemment pas. C’est vrai qu’il y a cette tradition en Angleterre, les entraîneurs discutent un peu entre eux. Je respecte cette coutume et je la trouve très positive. On n’a pas cette culture en Belgique et je trouve que ce serait intéressant de la mettre en place."

Un journaliste anglais lui a demandé si les résultats du Club Bruges étaient une bonne réponse à ceux qui veulent mettre en place la Super League, en excluant du coup les formations plus modestes sur papier. "Nous sommes très heureux d’affronter le Real, il y a deux ans, puis le PSG et City. Ce serait dommage pour les coachs, joueurs mais aussi tout le monde en Belgique de ne plus y avoir droit. C’est bien d’être compétitif et de prendre des points, en produisant du jeu. Ce sera encore notre défi ce mardi face à la plus belle équipe possible. Mais même si on n’accroche pas de résultat, ça ne signifiera pas qu’on n’a pas notre place en Ligue des champions. On a prouvé face au PSG et à Leipzig qu’on avait le niveau."