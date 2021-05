Bruges a retrouvé une bonne dose de sérénité, mais il reste encore un dossier épineux à régler. La situation de Hans Vanaken. Le meneur de jeu vient de commencer deux rencontres d’affilée sur le banc.

Sera-t-il titulaire à Anderlecht ? Philippe Clement a refusé de répondre. "Cela ne sert à rien de spéculer. Tout le monde doit être prêt. Hans aussi. Et il l’est d’ailleurs : il l’a montré contre l’Antwerp."

Même si le double Soulier d’or doit être ravi de sa sélection pour l’Euro avec les Diables, sa sortie de l’équipe le frustre énormément. "Aucun joueur n’est content lorsqu’il ne commence pas une rencontre mais Hans a géré ça de la meilleure manière. Il est entré au jeu et a frappé ce penalty. Il savait qu’il monterait lorsque l’Antwerp serait plus fatigué. Maintenant, j’aimerais clore cette histoire, nous en parlons depuis des jours. La relation entre Hans et moi n’est pas différente aujourd’hui par rapport aux sept dernières années."

Après le match contre l’Antwerp, le milieu de terrain, auteur du but victorieux, avait fait part de son mécontentement. "C’était très douloureux pour moi de commencer sur le banc deux fois de suite. Surtout à des moments aussi importants. Mais cela vaut pour tous les footballeurs."

Il a toutefois adopté une attitude positive. "Accepter la décision du coach ? Vous n’avez pas le choix, il faut vivre avec. Il y a toujours une explication lorsqu’on vous place sur le banc. Après, lorsque vous montez, vous devez prouver que l’entraîneur s’est trompé. C’est ce que j’ai essayé de faire."

Philippe Clement se retrouvera à nouveau ce jeudi face au même dilemme : continuer à titulariser Rits pour bénéficier de ses infiltrations ou remettre Vanaken qui est bien monté dimanche dernier face aux Anversois ?