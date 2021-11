Mister Europe ? Philippe Clement est en train de se faire un nom sur le vieux continent. Il a déjà accroché le Besiktas, Galatasaray, le Real Madrid, Leipzig, le PSG, Manchester United, la Lazio Rome et le Zenit Saint-Pétersbourg. Ce n’est pas rien.

En comptant l’Europa League jouée avec Genk et la Ligue des champions, depuis qu’il est revenu au Club Bruges, il totalise 37 matchs européens. En moyenne, il a pris 1,54 point par rencontre. Même si ce chiffre baisse à 0,94 si on ne prend en compte que les matchs de poules de la C1, c’est une belle performance. Il avait déjà goûté aux joies des compétitions internationales avec Bruges, en tant qu’entraîneur intérimaire, avant d’atteindre les seizièmes de finale de l’Europa League avec Genk et d’atteindre le même stade de la compétition avec les Blauw en Zwart, en sortant des poules de la Ligue des champions.

Fait-il déjà partie des meilleurs entraîneurs belges ? La réponse est positive. Depuis le début du siècle, peu affichent de telles statistiques. Vanhaezebrouck (1,28), Vercauteren (1,08), Dury (1,2), Preud’homme (1,4), Leekens (1,46) et Eric Gerets (1,1) font moins bien. Ariel Jacobs fait presque aussi bien (1,5). Seuls Emilio Ferrera (1,57), Hugo Broos (1,6) et Aimé Anthuenis (1,65) le dépassent.

Nous avons demandé à l’un des techniciens les plus performants sur la scène européenne d’analyser les résultats et la méthode de Philippe. Depuis l’Afrique du sud, Hugo Broos, sélectionneur des Bafana Bafana, dresse le bilan de son confrère.

Hugo Broos, que pensez-vous des performances de l’entraîneur brugeois en Coupe d’Europe ?