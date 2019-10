Pas question de faire de la figuration ! Grâce à la confiance emmagasinée à Malines et un statut de leader du championnat retrouvé, les Blauw en Zwart sentent qu’ils sont capables de réaliser un gros coup au Bernabéu.

Et ils ne le cachent pas. "En seconde période à Malines, je commençais déjà à penser au Real Madrid", avoue Ruud Vormer, le capitaine brugeois, au Nieuwsblad. "À domicile, ils ont déjà perdu contre des adversaires moins importants. J’ai un peu suivi leurs résultats, comme chacun de nous, en fait. On compte bien développer notre jeu et leur faire mal. Je pense que nous sommes capables de mettre en difficulté leur défense, grâce à notre vitesse."

Simon Mignolet, lui, estime qu’individuellement, les Madrilènes sont supérieurs, "mais leur faiblesse, c’est leur collectif. Ensemble, nous pouvons être meilleurs. Surtout que j’ai remarqué lorsque j’évoluais à Liverpool qu’ils éprouvaient du mal face aux plus petites équipes, en Ligue des champions."

Philippe Clement devrait à nouveau miser sur deux attaquants rapides, qui devront se défaire du marquage de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Ce qui ne semble pas impossible, vu les prestations en demi-teinte des Madrilènes. "Le Real Madrid, c’est le top du top. Je suis curieux de voir ce que mes joueurs peuvent faire au Bernabéu. Nous n’allons en tout cas pas garer le bus là-bas. C’est l’un des rares matchs où nous avons tout à gagner", indique Philippe Clement.

Pour accrocher quelque chose dans la capitale espagnole, les Flandriens devront toutefois faire preuve de la même solidité défensive que les semaines précédentes. En y ajoutant encore la finition, trop peu présente. "J’ai étudié le Real ces derniers jours. J’ai notamment vu que Benzema, James Rodriguez, Bale, Vazquez et Kroos rataient des occasions. Comme nous", conclut l’entraîneur brugeois, confiant.

Sauf que les Brugeois se procureront probablement moins d’opportunités que les Merengues et n’auront pas droit à l’erreur…