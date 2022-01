Le passage de Philippe Clement du Club Bruges à Monaco ne semble plus être qu'une question de temps. Si rien n'est encore officiel, l'entraîneur était bien présent ce dimanche en début de soirée dans les tribunes du petit de Quevily-Rouen (L2) pour assister à la rencontre de Coupe de France entre le club normand et les Monégasques. Il y est accompagné de ses adjoints Johan Van Rusmt, Jonas Ivens et l'entraîneur des gardiens Frederic De Boever qui devraient également l'accompagner à Monaco.

Sauf énorme surprise, Philippe Clement devrait prendre la succession de Niko Kovac dans les prochains jours à la tête de l'équipe principautaire. Le licenciement du Croate a été officiellement annoncé ce samedi après un mauvais début de saison et seulement une 6e place en Ligue 1.