Le Club de Bruges a décroché le premier billet pour la finale de la Coupe de Belgique à la suite de sa victoire 1-2 sur la pelouse de Zulte Waregem mercredi en demi-finale retour.

"C'était un vrai match de Coupe avec deux équipes qui ont tout donné", a réagi l'entraîneur brugeois Philippe Clement après le match. "J'ai vu la mentalité 'no sweat no glory' (la devise des Brugeois, ndlr) des deux côtés. Je suis très heureux de cette victoire car cela aurait pu tourner différemment. Zulte Waregem a montré qu'ils avaient un très bon coach et une très bonne équipe. S'ils continuent comme ça, ça sera difficile de les écarter des playoffs I".

En finale, Bruges affrontera soit Courtrai, soit l'Antwerp, le 22 mars au Stade Roi Baudouin. "C'est encore loin. Entretemps, nous avons encore deux grands objectifs, le championnat, avec un déplacement au Standard dimanche, et les 16e de finale de l'Europa League contre Manchester United. Mais ce soir, on peut penser à la finale. Je sais par expérience ce qu'une finale apporte à un club, comment tout le monde se mobilise. C'est quelque chose de spécial".

Francky Dury: "Mes joueurs peuvent être fiers"

Pas de 4e finale pour Zulte Waregem. Le Essevee a été éliminé par le Club de Bruges en demi-finales de la Coupe de Belgique après s'être incliné 1-2 en demi-finale retour mercredi au stade Arc-en-ciel de Waregem.

"Mes joueurs peuvent être fiers", a réagi le coach de Zulte Waregem Francky Dury. "Dans le vestiaire, je lui ai dit qu'ils pouvaient être déçus mais qi'ils devaient aussi être fiers de ce qu'ils ont montré. En tant que sportifs, c'est normal que nous soyons déçus. Nous avons eu cinq ou six occasions que nous n'avons pas transformées. Et de l'autre côté, nous faisons deux erreurs défensives et nous sommes punis".

Zulte Waregem va maintenant pouvoir se concentrer sur la lutte pour les playoffs I en championnat. "Il reste six matches. Nous devons essayer de faire ce que nous avons fait aujourd'hui, et ce dès samedi", dit Dury.