Le mercato des entraîneurs s’annonce agité.

À Bruges, Ivan Leko devrait s’en aller et le Club a déjà un candidat idéal en tête : Philippe Clement. Soyons clairs : des négociations n’auront lieu qu’une fois la lutte pour le titre terminée. Mais l’intérêt est bien là et il est réciproque. À Genk, on s’attend à perdre Samatta, Trossard et Berge et la direction devra donc trouver des arguments solides pour faire rester Clement. Il a un contrat à durée indéterminée mais il peut relativement facilement s’en défaire, avec des clauses raisonnables. La direction brugeoise prépare des alternatives si les choses se compliquaient avec Clement. Mazzù ne fait pas l’unanimité. Bernd Storck, qui vient de quitter Mouscron, et Kasper Hjulmand, le Danois qui flirte avec Anderlecht, sont des options étudiées par le Club.