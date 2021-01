Dost (15e), Kossounou (18e) et Lang (83e) ont inscrit les buts de la victoire pour les Brugeois qui comptent désormais sept points d'avance sur Genk en tête du classement.

Pour la dernière d'Hernan Losada, qui va rejoindre DC United aux Etats-Unis, sur le banc anversois, le Beerschot connaissait un début de match catastrophique. Après 15 minutes, Bas Dost prolongeait le centre de De Ketelaere au fond pour inscrire son deuxième but depuis son arrivée à Bruges. Dans un premier temps annulé pour une position de hors-jeu, le but était finalement validé par le VAR. Dans la foulée, les Brugeois doublaient la mise via Kossounou (18e).

Les 'Rats' mettaient ensuite le nez à la fenêtre mais le but de Holzhauser était annulé pour une poussée sur Rits. Après un coup franc de Vormer, le capitaine brugeois, qui frôlait le montant du but de Vanhamel (32e), le Beerschot se procurait une nouvelle opportunité mais Mignolet s'interposait devant Vorogovskiy (37e).

Comme la semaine dernière à Saint-Trond, les Brugeois se reposaient sur leurs lauriers et le Beerschot se montrait dangereux mais manquait d'efficacité avec deux occasions manquées par Suzuki (52e et 57e). C'était ensuite au tour de Noubissi de mettre Mignolet à contribution mais le portier brugeois s'envolait pour détourner la frappe de l'attaquant anversois (69e).

Le Gardien de l'Année intervenait ensuite devant Eleke (81e) et, deux minutes plus tard, Noa Lang fixait le score final à 0-3. Un succès qui permet aux Brugeois (45 points) de s'envoler en tête du classement avec sept points d'avance sur Genk, deuxième. Le Beerschot, de son côté, reste calé à la neuvième place, qu'il partage avec Zulte Waregem, avec 30 points.