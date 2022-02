Le Club Bruges a passé une mauvaise après-midi sur sa pelouse face à son rival gantois. Peu inspirés dans le jeu, les Brugeois ont été méritoirement battus par les Buffalos et ont terminé la rencontre à neuf.

Dans les arrêts de jeu, Balanta se voyait brandir une première carte jaune après une embrouille avec Odjidja (lui aussi jauni pour la cause) et moins d'une minute plus tard, le Colombien recevait sa deuxième carte après un tacle fautif sur Malede. Dans le chaos, Noa Lang recevait à son tour une carte rouge directe, synonyme d'exclusion.

La raison ? Sur les images télévisées, on voit le Néerlandais s'approcher de l'arbitre M. Laforge, occupé d'exclure Balanta, et lui dire quelque chose en le touchant légèrement. Mais lors des interviews d'après-match, les Brugeois étaient dubitatifs : "L'explication, c'est que Noa a touché la main de l'arbitre", expliquait Charles De Ketelaere après la rencontre, "Noa n'a rien dit. C'est dommage qu'il soit exclu pour cela."

"Sa réputation joue-t-elle contre lui ? Visiblement. Je trouve que c'est vraiment une mauvaise décision de l'arbitre", continuait le jeune Brugeois qui reconnaissait également le mauvais match de son équipe face aux Buffalos.

De son côté, Alfred Schreuder a demandé une explication à l'abitre après la rencontre. Mais il n'a pas été convaincu par M. Laforge : "La déclaration de l'arbitre n'avait aucun sens. Il a dit que Noa Lang l'avait touché et voulait prendre ses cartes. Mais les images démontrent bien qu'il n'a rien fait."

En attendant, l'arbitre M. Laforge reviendra sans doute sur les faits dans son rapport de match pour apporter plus de clarté à ce qu'il s'est vraiment passé.