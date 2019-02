Benoît Poulain est le seul joueur de l'effectif du Club Bruges dont le contrat s'achève en juin prochain.

Au Nouvel an, la direction ne lui avait toujours pas soumis une proposition de prolongation. Au Club depuis trois ans, le défenseur français n'avait pas écarté l'idée d'un départ. Il s'en était ouvert à Mogi Bayat. On avait évoqué un intérêt, assez vague, de Fenerbahçe. Dans les deux derniers jours du mercato, le FC Fulham s'est réellement intéressé à lui. Cette option a séduit Benoît Poulain, alléché par une aventure en Premier League, à 31 ans. Dans le même temps, le Club lui a enfin proposé une prolongation. Le Français a préféré creuser la piste Fulham. Bruges a coupé court aux négociations: "Nous n'avons plus le temps de te trouver un remplaçant", ont tranché les dirigeants.

Ce faisant, Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert n'ont pas dérogé avec Poulain à la ligne de conduite qu'ils avaient arrêtée pour Danjuma ou Wesley sollicités également antérieurement.

Comment Poulain va-t-il digérer ce refus du Club? La question peut peut-être se poser…