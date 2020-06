Le champion de Belgique, le Club Bruges, a effectué lundi matin son premier entraînement de la nouvelle saison. L'entraîneur Philippe Clement a accueilli Hans Vanaken, Ruud Vormer et les autres joueurs blauw-zwart à Westkapelle.

Après les tests médicaux vendredi et samedi, le premier entraînement de terrain s'est tenu lundi, sous la direction de Clement, au Belfius Basecamp, en respectant les mesures de distanciation sociale.

Le groupe de joueur est pratiquement inchangé par rapport au titre. Simon Deli manquait à l'appel lundi. Le défenseur est encore en Côte d'Ivoire en raison de problème avec son vol.

Kaveh Rezaei et Amadou Sagna, qui étaient prêtés respectivement à Charleroi et au KV Ostende, étaient présents. Les espoirs Noah Aelterman, Thomas Van Den Keybus, Siemen Voet et Senne Lammens reçoivent la possibilité de se montrer durant la préparation.

Prêté par Galatasaray, Mbaye Diagne, qui a connu une saison compliquée en Belgique, n'est plus là. Percy Tau, prêté par Brighton jusqu'au 30 juin, n'était pas non plus présent. Il n'est pas encore clair si le Sud-Africain poursuivra son aventure à Bruges la saison prochaine. Jordi Vanlerberghe, Cyril Ngonge, Karlo Letica et Guillaume Hubert ne sont pas apparus sur le terrain d'entraînement, le club ne compte pas sur eux.

Vendredi, le Club Bruges a annoncé que tous les 24.000 abonnements ont été vendus, malgré les incertitudes au sujet de la prochaine en raison du coronavirus.

Lors des prochaines semaines, le Club se concentrera sur la finale de la Coupe de Belgique contre l'Antwerp le 1er août au stade Roi Baudouin.

Le programme des amicaux sera annoncé la semaine prochaine. Lundi, les nouveaux maillots seront dévoilés. J