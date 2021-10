L'ailier du Club de Bruges, Noa Lang, a fêté ses débuts avec les Oranje en remplaçant Steven Berghuis à la 62e minute. Davy Klaassen a inscrit le seul but du match à la 19e minute d'une belle frappe. Les Pays-Bas ont profité de la perte de points de la Norvège pour prendre la tête du Groupe G. Les Norvégiens, privés d'Erling Haaland, blessé, ont fait match nul 1-1 en Turquie. Le milieu de terrain du KRC Genk, Kristian Thorstvedt, a répondu à la 41e au but d'ouverture du score de Kerem Aktürkoglu (6e).

Au classement, les Pays-Bas sont en tête avec 16 points, la Norvège en a deux de moins. La Turquie est troisième avec 12 points.

Dans le groupe H, la Croatie s'est imposée 0-3 à Chypre. La Russie a battu la Slovaquie 1-0. La Slovénie était trop forte pour Malte, 0-4. Les Croates et les Russes se partagent la tête avec 16 points. La Slovénie et la Slovaquie suivent avec respectivement 10 et 9 points.

L'Allemagne était menée 0-1 contre la Roumanie dans le Groupe J jusqu'à la 52e minute et l'égalisation de Serge Gnabry. Ianis Hagi (ex-Genk) avait donné l'avantage aux Roumains à la neuvième minute à Hambourg. Marc-André ter Stegen, qui remplaçait Manuel Neuer inapte, n'avait aucune chance. A la 81e minute, Thomas Müller a assuré que les trois points de l' Allemagne. Les Allemands sont en tête du groupe avec 18 points. La Macédoine du Nord, qui s'est imposée 0-4 au Liechtenstein, est deuxième ex aequo avec l'Arménie et compte 12 points. Les Arméniens ont été accrochés 1-1 en Islande. La Roumanie est quatrième avec 10 points.