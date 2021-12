Le Club de Bruges s'est imposé à Louvain (1-4), ce mercredi, ce qui lui a permis de rester à quatre points de l'Union qui trône toujours en tête du classement.



Noa Lang ouvrait le score dès la 26e minute mais les Brugeois devaient attendre la dernière demi-heure pour se mettre à l'abri. Ils y sont finalement parvenus en quatre petites minutes avec des buts de De Ketelaere et Vormer. Sur le 0-3, Lang était d'ailleurs le passeur décisif pour son compatriote néerlandais.



Et il allait fêter le but en adressant une grimace aux supporters adverses...