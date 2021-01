Le premier but de Mechele cette saison offre à son équipe une bien belle victoire, et 12 points d’avance !

Le Club Bruges est bien la meilleure formation du pays. Il l’a confirmé, dimanche après-midi, tout au long d’un sommet qu’il a largement contribué à rendre très intéressant à suivre. Ce n’est que justice s’il s’échappe de plus en plus au classement.

Dost s’est inscrit dans la petite histoire de son nouveau club en étant le premier joueur à inscrire un but dans chacun de ses quatre premiers matchs. Mais Mechele, auteur du but de la victoire, mériterait bien l’Oscar de cette bonne rencontre. Il pourrait le partager avec Lang, auteur de deux assists et travailleur indomptable à la construction.